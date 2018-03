Blocus à la frontière gambienne : « des voies de contournement pour sécuriser la circulation des sénégalais », selon Me Alioune Badara Cissé)

IGFM



Le médiateur de la République propose des voies de contournement pour assurer la continuité du territoire national. Une solution pour sécuriser d’avantage la circulation des citoyens sénégalais.C’est en réaction au blocus à la frontière entre le Sénégal et la Gambien et ses conséquences sur la libre circulation des personnes et des biens.Maître Alioune Badara Cissé, l’ancien chef de la diplomatie sénégalaise qui s’exprimait sur les ondes de la radio Rfm, se refuse à tout commentaire sur ce différend entre les deux pays voisins.