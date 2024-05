Bonne Gouvernance : la Commune de Richard-Toll installe son premier conseil de quartier

Le quartier de « Campement Souleymane » a mis en place mercredi son conseil de quartier en présence d’élus, de notabilités de la localité, de représentants de services techniques déconcentrés et de partenaires au développement. Cette nouvelle entité, première du genre a été érigée au sein de la ville sucrière, est le fruit d’une dynamique engagée par l’ONG MON-3 en partenariat avec l’Agence Régionale de Développement (ARD) de Saint-Louis et l’Université Gaston Berger.



C’est l’aboutissement d’un processus lancé le 23 décembre 2023 qui encourage, au plan local, une synergie des organisations communautaires de base, des personnes ressources autour de principes de la participation citoyenne, véritable levier de développement local.



Après la mise en place du conseil de Campement Souleymane, la dynamique devrait être répercutée pour permettre aux 12 autres quartiers de la ville de se doter de ces organes de concertation et d'appui au développement.



Il faut rappeler que cette municipalité a déjà expérimenté le processus de budget participatif est l’une des rares communes qui initient des initiatives visant à optimiser une participation des citoyens dans les politiques de développement local. Cette volonté s’est encore traduite dans le cadre du Programme « bonne gouvernance et participation citoyenne dans la commune de Richard Toll » 2023-2025, financé par l’Agence Catalane de coopération au développement (ACCD) et appuyé dans la mise en œuvre par l’ARD de Saint-Louis et l’ONG MON-3.



