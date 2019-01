Bougane : «  Un seul candidat pour les recalés »

"Je travaille sur l'unité des recalés autour d'un seul candidat " c'est ce qu'a déclaré le Président Bougane Gueye lors d'une tournée hier dans les villages de Sandiara.



Le leader de Gueum sa Bopp ne veut pas d'une dispersion des forces de l'opposition. Il soutient que ce la ne fera que renforcer le Président sortant.

"Parmi les candidats injustement recalés, il y'a des forces réelles qui peuvent faire la difference une fois unies" dixit Mr Gueye.



Depuis un moment il travaille à rassembler ces forces vives autour de l'essentiel, c'est à dire les amener à choisir un seul candidat sur les quatre afin d'envoyer Maky Sall au deuxième tour.



interrogé sur les forces en question, l'homme d'affaires et candidat recalé à la présidentielle ne veut pas les citer et promet dans les prochains jours une grande alliance autour d'un seul candidat avec contenu programmatique concerté pour aller à l'assaut du Président Maky Sall.



Hier le leader de Gueum sa Bopp était dans les villages autour de la commune de Sandiara, Soussane, Ndolor, Soukhene et Faylar.