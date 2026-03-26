Bourse UEMOA : Dakar accueille la prestigieuse 7ᵉ édition des BRVM Awards

Dakar devient l'épicentre de la finance ouest-africaine à l'occasion de la 7ᵉ édition des BRVM Awards, organisée les 26 et 27 mars 2026 au King Fahd Palace.





Cet événement annuel d'envergure, initié par la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), réunit l'ensemble des acteurs du marché financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) : banques, émetteurs, sociétés de gestion et d'intermédiation (SGI), investisseurs institutionnels et autorités de régulation (AMF-UMOA).





Durant deux jours, les Awards célèbrent l'excellence et la performance boursière à travers la remise de distinctions aux meilleurs acteurs du marché (société cotée de l'année, émetteur obligataire, SGI, etc.). Au-delà de la célébration, ce rendez-vous de Dakar sert de plateforme de haut niveau pour débattre de l'innovation financière, de la digitalisation et des stratégies pour faire du marché financier régional un levier de financement incontournable pour le développement des économies de l'UEMOA.





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