Braya FALL dresse un bilan "négatif" pour Mansour FAYE et réfute toute "entente" avec lui

Ameth Fall Braya, candidat de la coalition Geum Sa Bopp à la mairie de Saint-Louis, qu’est-ce qui vous a motivé à rejoindre Bougane Guèye dans sa coalition?



Je confirme bien que je suis candidat de la coalition Gueum Sa Bopp à Saint-Louis. C’est juste une alliance, mais on s’est rendu compte qu’avec l’implantation de la coalition Gueum Sa Bopp dans le département de Saint-Louis, on peut gagner les élections locales. En plus de cela, Bougane Guèye c’est mon neveu, donc s’allier avec lui pour l’intérêt de Saint-Louis n’est que bénéfique. En plus de cela, Bougane est un combattant, un vrai « Jambaar » et puis c’est un homme d'affaires et je dis souvent que les hommes d’affaires doivent s’impliquer dans la chose politique. Et lui, il a démontré qu’il porte le Sénégal dans le cœur, ce qui montre son engagement infaillible. Je pense aussi, qui connaît la configuration de Saint-Louis sait bien que ma candidature est très importante.



Certaines informations faisaient état de larges discussions entre le maire sortant Mansour Faye et vous en perspective des locales. Qu’en est-il réellement de ces discussions?



Non, ce n’est pas vrai ! (pause), je n’ai jamais échangé avec Mansour Faye sur ces questions.



Il n’y a pas une entente que vous aviez scellée avec Mansour Faye?



Nous n’avions scellé aucune entente. Non du tout! Ça n’a jamais existé !



Mansour Faye vous a-t-il sollicité ne serait-ce qu’une fois pour les locales ?



Non du tout ! On n’a pas du tout échangé sur la question. Non !



Espérez-vous gagner cette élection à Saint-Louis cette fois-ci?



Absolument, je gagne toujours Saint-Louis mais souvent il (le pouvoir en place), m’oppose leur force, leur pouvoir, mais ce ne sera pas le cas pour cette fois ci. S’il plaît au bon Dieu, nous allons prendre toutes les dispositions nécessaires.



Il vous oppose leur pouvoir dans quel sens?



Mais vous avez vécu les locales de 2014. J’avais gagné et ils m’ont arraché ma victoire. Voilà c’est juste ça. Mais cette fois-ci ça ne sera pas le cas.



Pensez-vous détenir toujours la force politique que disposiez avec le PDS à Saint-Louis ?



Je n’ai plus quelque chose à démontrer. Cette force augmente de jour en jour. (Silence)



Sur quoi vous basez-vous pour espérer gagner Saint-Louis ?



Je ne suis pas maire, mais j’ai un bilan à défendre. J’ai réalisé énormément de choses à Saint-Louis. Je prends l’exemple de l’accompagnement des femmes, des jeunes et le monde sportif de Saint-Louis. Pour les femmes, c’est des financements que j’ai toujours mis à leur disposition, sans évaluer les plus de quatre cent congélateurs que j’ai mis à leur disposition. Pour le sport, j’ai toujours soutenu le milieu sportif. La Linguère de Saint-Louis, Saint-Louis Basket Club, UGB, en savent quelque chose. Car toute équipe qui quitte Saint-Louis pour venir jouer à Dakar, j’assure leur logement sans problème. Les mêmes actions ont été faites en faveur des mosquées et Dahras de Saint-Louis. Et je pense que tout cela constitue des efforts à ne pas négliger.



Pouvez-vous nous dévoiler quelques lignes de votre offre de programme?



Bon pour l’offre de programme, nous y travaillons et pour le moment je ne peux rien dévoiler sur ça. Je ne peux pas m’y prononcer. Mais rassurez-vous, nous y travaillons déjà.



Si vous deviez tirer un bilan de l’équipe municipale sortante de Mansour Faye, ce serait quoi?



Ce que je peux vous dire c’est que jusqu’à présent, il existe à Saint-Louis des quartiers qui ne disposent même pas d’eau. Les gens restent quatre jours sans avoir d'eau. Déjà cela montre que le bilan est négatif. Ce n’est pas un bilan reluisant, qui rassure les Saint-Louisiens.



Source : Dakaractu