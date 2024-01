« C’est Amadou BA qui a orchestré ce coup d’état électoral », affirment les responsables libéraux du département

Les responsables du Parti Démocratique Sénégalais (Pds) dans les Communes de Ndiébène Gandiol, Fass-Ngom, Mpal, Saint-Louis et Gandon se sont réunis hier en assemblée générale extraordinaire pour apprécier les derniers développements sur la candidature rejetée de leur favori à la présidentielle de 2024 parle Conseil constitutionnel.



Les libéraux réitèrent leur exigence de report de l’élection présidentielle afin de réintégrer Karim WADE dans la course. Ils s’en sont pris au Premier ministre Amadou BA, candidat de la mouvance présidentielle qu’ils accusent d’être l’auteur de ce « coup d’État électoral ».



Suivez la déclaration de Djibril SAKHO, porte-parole du jour et par ailleurs secrétaire général de la fédération.