CONTRAT DE PERFORMANCE DE L’UGB : l’UFR des Sciences Agronomiques, d’Aquaculture et de Technologie Alimentaire (S2ATA) et l’UFR des Sciences de la Santé (2S) reçoivent leur quatrième lot de matériels pédagogique.

L’UFR des Sciences Agronomiques, d’Aquaculture et de Technologies Alimentaires (S2ATA) et l’UFR des Sciences de la Santé (2S) ont reçu le vendredi 17 octobre 2014, le quatrième et dernier lot de leur équipement pédagogique. Le matériel a été reçu par le Pr Mariama Sène WADE, Enseignante-chercheure à l’UFR S2ATA.



D’un coût global estimé à environ 367 000 000 FCFA, cet important équipement rentre dans le cadre du Contrat de Performance de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Il est composé principalement de matériel de laboratoire, avec entre autres, du matériel d’élevage de laboratoire destiné à l’expérimentation, du matériel de biologie cellulaire, des microscopes, des réfrigérateurs de laboratoire, etc.



