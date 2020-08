COTE D’IVOIRE/OUATTARA MENACE « Ceux qui voudront s’aventurer dans la violence auront de mes nouvelles »

Le Président Alassane Ouattara a été investi, aujourd’hui, candidat à la Présidentielle par son parti, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhpd).



Face à ses troupes, Ouattara a assuré que sa candidature serait légale : « Cette constitution, je l’ai faite pour la Côte d’Ivoire, pour les Ivoiriens donc quiconque que moi connaît mieux cette Constitution ? Personne ! Alors, qu’ils arrêtent d’intoxiquer les Ivoiriens. On n’a pas besoin de casser, brûler, instrumentaliser les enfants et les jeunes pour nos convictions personnelles », a-t-il affirmé avant de menacer les membres de l’opposition : «Ce sont des peureux. Allons-y aux urnes et le peuple va nous départager. Le temps des coups d’Etat est passé. Le temps d’arriver au pouvoir par accident est terminé. Ceux qui voudront s’aventurer dans la violence auront de mes nouvelles. À bon entendeur salut ! ».

Libération Online