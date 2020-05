COVID-19/GANDON : la Commune débloque 14 millions FCFA de vivres et prévoit 30.000 masques pour ses populations (vidéo)

Après avoir participé à l’effort national de guerre contre le Covid-19 en offrant une enveloppe au ministère de la Santé et de l’action sociale, la Commune de GANDON a décidé d’élargir la liste des bénéficiaires de l’aide alimentaire. Ainsi, une liste complémentaire différente de celle élaborée par l’État sera prise en charge par la municipalité dans le cadre d’un programme d’octroi de vivres.



Au total, 1416 ménages seront servis avec une enveloppe de 14 millions de FCFA. Les foyers sont identifiés par le comité de ciblage local mis en place par le Gouvernement. « Ils recevront un sac de riz de 25 kg et 5 kilos de sucre », a renseigné, hier, l’adjoint au maire Khalilou BA, au cours d’une cérémonie de remise symbolique.



Dans la même lancée, la Commune prévoit d’offrir 15 000 masques à ses habitants. Ce lot sera renforcé par 15.000 autres fabriqués avec le soutien de l’initiative WA RAO. Au total, 30.000 masques confectionnés par les artisans locaux seront mis à la disposition des populations de cette collectivité territoriale de 46.000 habitants. La Commune annonce la poursuite de la distribution de kits sanitaires dans les villages. Elle a mobilisé 2000 paquets de Madar et javel, en plus de bouilloires et de contenants.