COVID-19 : Le Sénégal va choisir son vaccin dans le premier trimestre 2021

Le ministre sénégalais de la Santé et de l'Action sociale Abdoulaye Diouf Sarr a annoncé jeudi que son pays va choisir son vaccin contre le COVID-19 dans le premier trimestre 2021.



En conférence de presse avec trois de ses collègues, M. Sarr a soutenu que le ou les candidats au vaccin seront sélectionnés selon la réponse de l'initiative COVAX.



Le ministre sénégalais de la Santé a indiqué que son pays est en train de se préparer pour la vaccination à l'échelle nationale, les cibles prioritaires étant le personnel de santé, les personnes qui ont des comorbidités, les personnes âgées et les forces de sécurité.



"Le vaccin est très attendu. Nous considérons que c'est la solution", a ajouté M. Sarr.



Mercredi soir, le président sénégalais Macky Sall a annoncé que son pays irait dégager des ressources financières nécessaires afin de faciliter le déploiement rapide du plan de vaccination.



Face à la recrudescence de nouvelles contaminations ces derniers jours, le président Macky Sall a décrété mardi soir l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu de 21h à 5h à partir de mercredi dans les régions de Dakar et de Thiès.



A ce jour, le Sénégal compte 20.376 cas positifs au COVID-19, dont 17.885 guérisons et 438 décès.