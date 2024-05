CRMT de Saint-Louis et Lycée Hôtelier International de Lille : Un partenariat au "beau fixe"

S’inscrivant dans le sillage des liens d’amitié et de fraternité qui relient Saint-Louis du Sénégal et la Ville de Lille, le Centre de Référence aux Métiers du Tourisme (CRMT) et le Lycée Hôtelier International entretiennent et développent une coopération dynamique et agissante.



Cette synergie aux belles perspectives a permis d’initier à Saint-Louis un atelier de renforcement de capacités au profit de cuisiniers et de serveurs de la ville tricentenaire et de Saly. Des sessions magnifiées par les participants, animées par un chef-cuisiner et un maître d’hôtel lillois.



S’exprimant à l’occasion de cette formation, El Hadji Malick MBAYE, le directeur du Centre de Référence aux Métiers du Tourisme, a rappelé qu’une première visite de praticiens sénégalais a été organisé à Lille.



Elle avait permis de présenter les mets du pays de la Téranga dont le « Ceebu jenn » récemment inscrit sur la liste du patrimoine mondial par l'Unesco. M. BAYE de renseigner que les termes de la capacitation ont été définis en fonction des expressions de besoin des entreprises hôtelières avant de saluer l'implication positive des professionnels du secteur.