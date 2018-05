CROUS : des syndicalistes mettent en garde le nouveau directeur ( vidéo )

>>> Suivez leur déclaration ....

Le satcous a regretté, mardi, les évènements malheureux qui se sont déroulés à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, le 15 mai 2018, provoquant la mort de l’étudiant Fallou SENE. Ils ont présenté leurs vives condoléances à la communauté universitaire, aux parents de la victime et à « toute la Nation » devant cette perte.Mandickou DIOUF, Khady WADE et leurs camarades ont mis en garde le directeur entrant Papa Ibrahima FAYE sur d’éventuelles « connivences » avec les leaders syndicaux de la CNTS et du SYNTUS et d’autres conseillers imbus de leurs propres intérêts.Pour eux, les deux représentations des travailleurs qu’ils accusent d'avoir copiner avec l’ancien directeur, ne militaient qu’en faveur de leurs propres intérêts et non des employés. Ils soutiennent que les accointances créées avec l’ex-directeur sortant sont la cause de la « décadence » de leur structure., ils se sont offusqués en outre contre des sanctions subies de la part d’Ibrahima DIAO et de son équipe en représailles à leur décision de ne pas se soumettre.