Cancer du sein : les hommes ne sont épargnés - vidéo

La présidente de l’association « Cancer du sein » a fait part d’une récurrence de complications graves suite à un retard de prise en charge du cancer en invitant les populations à charger de rapport avec cette maladie. « Le diagnostique précoce de la pathologie permet de la soigner efficacement », a dit Mme Diarra Guèye KEBE. « Les hommes n’échappent pas au cancer du sein. Ce n’est pas une affaire de femmes. La virulence est plus forte de leur coté parce que la détection se fait tardivement. Les hommes doivent se dépister », a-t-elle indiqué. Elle s’exprimait en marge de la célébration de l’Octobre Rose à l’Université Gaston Berger, organisée par les femmes du Rectorat et la Cellule Genre et Équité. Plusieurs séances de dépistages, d’informations et de sensibilisation sont organisées, à cet effet. Une initiative saluée par le recteur Ousmane THIARE. Ce dernier appelle à institutionnaliser la démarche, bénéfique pour la communauté anniversaire et pour les populations voisines.