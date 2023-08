Candidature de Benno : Amadou Ba, Mansour Faye et Amadou Mame Diop se sont entretenus en catimini

Une rencontre s’est tenue vendredi dernier vers 23 heures, entre le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale et le ministre des Transports.



Selon l’Observateur qui donne l’information, c’est Mansour Faye qui a initié cette rencontre qui a eu lieu chez son jeune frère Ibrahima Faye à Sacré Cœur. Si le ministre du Transport a choisi d’organiser cette réunion en privé, c’était pour éviter que l’affaire soit médiatisée et qu’elle soit sapée par les esprits qui avaient déjà commencé vouloir entretenir une tension entre les deux personnes.



D’après les informations, l'occasion a été saisie pour lever les équivoques mais surtout pour œuvrer dans le sens de mettre le Président Macky Sall à l’aise dans le choix du candidat pour la Présidentielle du 25 juillet 2024. Prenant le ministre, Mansour Faye à témoin, le Premier ministre et le Président de l'Assemblée nationale ont réaffirmé leur position de respecter le choix du Président Macky Sall.



Et c’est dans cette même logique que Mansour Faye s’est rendu chez Abdoulaye Daouda Diallo lundi pour avoir avec lui la même discussion avec la même rencontre.