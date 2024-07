Capitaine Traoré : " Nous avons des enregistrements audio d’agents français au Bénin "

Le Capitaine Ibrahima Traoré a encore chargé les autorités ivoiriennes et béninoises. Elles seraient de connivence avec la France pour déstabiliser son régime.



«Il y a bel et bien, à Abidjan, un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier. Nous vous montrerons des preuves physiques», a promis l’homme fort du Burkina.



Pour ce qui est du Bénin, le Capitaine Ibrahima Traoré tonne : «Personne ne peut nous dire qu’au Bénin, il n’y a pas de base française dirigées contre nous. Nous avons les preuves sous la main. Deux bases importantes», dit-il.



Le président militaire explique que dans ces bases, des pistes ont été réaménagées, des avions y atterrissent et des formateurs équipent et entrainent des terroristes.



«Nous avons des enregistrements audio d’agents français au Bénin là-bas dans les centres d’opération des terroristes. Ils montent les opérations avec eux, ils les aident à se soigner. Nous savons tout ce qu’il y a là-bas», clame-t-il.