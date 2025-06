Carburant trop cher : les Sénégalais à bout de souffle

Dans les stations-service de Dakar, la frustration est palpable. À 990 francs CFA le litre, l'essence sénégalaise détient le triste record du carburant le plus cher d'Afrique de l'Ouest, se classant même au deuxième rang continental, juste derrière la République centrafricaine.



Cette flambée des prix pèse lourdement sur le quotidien des Sénégalais. Les automobilistes voient leurs frais de transport exploser : un trajet qui coûtait 5 000 à 10 000 francs CFA en carburant nécessite désormais 20 000 francs, situation aggravée par les embouteillages urbains.



Le secteur du transport, pilier de l'économie, subit de plein fouet cette hausse. Mamadou, gérant d'une coopérative de camions reliant Dakar aux autres villes de la sous-région, témoigne de cette réalité : ses chauffeurs préfèrent désormais faire le plein au Mali, où l'essence coûte 20% moins cher, paradoxalement alors qu'elle transite par le port de Dakar.



Face à cette situation, les syndicats de transporteurs montent au créneau. Ils réclament une rencontre avec les autorités et brandissent la menace de grève si aucune solution n'est trouvée rapidement.



Leur colère est d'autant plus compréhensible que depuis le début de l'année, les cours mondiaux du pétrole ont chuté de 20%. Si la Côte d'Ivoire et le Mali ont répercuté cette baisse à la pompe, le Sénégal maintient ses tarifs élevés, soulevant des questions sur la politique fiscale gouvernementale.



Le gouvernement sénégalais affirme travailler à une baisse durable des prix du carburant, mais aucun calendrier concret n'a été annoncé. Cette absence de transparence alimente les interrogations des experts et la frustration des usagers, qui espéraient bénéficier de l'exploitation pétrolière nationale pour voir leurs factures diminuer.



L'équation reste complexe pour les autorités : concilier les impératifs budgétaires avec les attentes légitimes d'une population de plus en plus pressée par la cherté de la vie.