Casamance : 4 corps sans vie repêchés après des chavirements de pirogues

Quatre des cinq personnes portées disparues ont été repêchées vers 17 heures ce lundi entre Diembéring et Djogué. Le correspondant de Radio Sénégal qui cite le président des pêcheurs d’Elinkine, indique que deux corps sont enterrés à Djgué et les autres à Diembéring.



Seul un corps reste introuvable. Et, les recherches se poursuivent.



Ce lundi, sur les huit embarcations dans les eaux, trois pirogues ont accosté à Elinkine et deux autres à Conakry (Guinée). Trois pirogues sont encore attendues par les pêcheurs.



Vendredi et samedi derniers, deux pirogues de pêcheurs Ghanéens basés à Elinkine et qui avaient à leur bord 22 et 13 pêcheurs ont chaviré. Dans la première embarcation, trois personnes sont portées disparues et deux dans l’autre.



