Cet Imam défend le bilan de Macky SALL

Les syndicalistes doivent de leur coté consentir des concessions pour sauver l’année scolaire. La reprise des cours leur évitera de percevoir des salaires illicites », a martelé le marabout.





A propos du vote de la loi sur le parrainage, le leader du Mouvement ‘’Dollel Deug’’ « invitera le président de la république à apporter des assouplissements des modalités dans le cadre des futures discutions avec l’opposition pour arriver à un consensus général ». Toutes fois dira-il la prolifération des partis politiques ne fera qu’entrainer l’anarchie. Sans oublier de saluer la maturité du président du parlement Sénégalais et du Ministre de la justice qui ont su prendre de la hauteur pour calmer les travaux de cette session parlementaire.



La modernisation des cités religieuses et par extension les foyers religieux, a également été appréciée par l’orateur. Qui ajoute que « cette intervention du président de la république n’est pas du goût de certains chef religieux prompt a critiquer le président Macky SALL.



Enfin le social avec prés de 10 milliards injectés pour relever le niveau de vie des démunis a fait le bonheur des bénéficières. La taxe sur la vignette a été aussi supprimée. Les prix des denrées alimentaires depuis 5ans n’ont connu aucune hausse. Pour toutes ses raisons évoquées, le marabout a « promis d’entreprendre une tournée nationale pour présenter ce bon bilan du chef de l’Etat. Cette démarche est une cohérence et non un souci d’accompagnement un quelconque homme d’Etat, de Senghor à Macky en passant par Abdou DIOUF et Abdoulaye WADE ».