Changements climatiques et gestion des risques : Saint-Louis partage ses expériences avec les villes de Dakar et Pikine (vidéo)

Une quarantaine d’experts de l’environnement, élus et représentants de communautés impactées par les changements climatiques ont pris part, mardi, à un atelier de communication et de partage des résultats du projet GovernAdapt 1 (Dakar) et GovernAdapt 2 (Saint Louis).



Financé par l’Agence Basque de Coopération (eLankidetza), la phase 2 (Gov2) de ce projet d’une durée d’exécution d’un (01) an, est mis en œuvre à travers un accord de coopération entre le Basque Centre for Climate Change (BC3), l’Institut de recherche de Cantabria (IHCantabria) et l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis.



Il associe les structures gouvernementales, les organisations du secteur privé, les organisations professionnelles exerçant leurs activités sur le littoral, les universités et instituts de recherche, les organisations non-gouvernementales (ONG), etc.



Le programme agit sur la coopération et le renforcement des capacités. La rencontre d’hier tenue en présence d’adjointe au Gouverneur chargée des affaires administratives a permis de faire les similitudes et les différences dans une dynamique de renforcement mutuel (cross-fertilization) des communautés des villes de Saint-Louis, Dakar et de Pikine.