Chavirement d’une pirogue à Ziguinchor : le bilan passe à 8 morts

Huit (8) victime dont quatre (4) enfants ont été dénombrés dans le naufrage d’une pirogue, survenu dimanche dernier, à Oussouye, à hauteur du village d'Enampore, dans l'arrondissement de Nyassia, région de Ziguinchor.



La pirogue, qui venait de l'île d'Eloubalyr, avait à son bord plusieurs dizaines de personnes. Ces dernières revenaient d'une cérémonie familiale et devaient regagner Ziguinchor en voiture. Un surcharge serait à l'origine de ce drame.



Le chavirement avait fait trois (3) morts sur le coup et 24 rescapés. Parmi ces derniers, on compte quatre (4) enfants de moins de cinq (5) ans. Ils ont été internés d’urgence à l’hôpital de Ziguinchor.



PRESSAFRIK