Chavirements de migrants : « La majorité des jeunes vivent dans la psychose d'un avenir incertain », assure Pastef/Saint-Louis ( communiqué)

Voilà une fois de plus que des sénégalais à la fleur de l'âge meurent, emportés par les vagues de l'Atlantique alors qu'ils partaient à la recherche d'un espoir qu'un régime de jouissance et d'incompétence n'a jamais su offrir à sa jeunesse. La majorité des jeunes vivent dans la psychose d'un avenir incertain.



La responsabilité du gouvernement de Macky Sall est entière puisque ce drame n'est que la résultante de la gabegie dans la gouvernance de nos maigres ressources. Si ce ne sont pas des infrastructures à coût de milliards de FCFA, inopportunes pour le citoyen lambda, c'est la prédation sur nos ressources; sans oublier l'échec répétitif des politiques d'emploi quasiment inexistantes, entre autres.



C'est vrai, avec l'actuel gouvernement aucun gage d'une vie meilleure n'est offert. Mais, quand cette jeunesse aura compris que la solution n'est pas de prendre des pirogues pour risquer leurs vies dans l'océan, nous aurons alors forcément de bons dirigeants qui travailleront pour servir les populations.



Pastef Saint-Louis, présente ses condoléances attristées au peuple sénégalais et aux saint-louisiens en particulier, s'incline devant la mémoire des défunts, prie pour le repos de leurs âmes et compatit à la douleur des familles endeuillées.



PASTEF-SAINT LOUIS.