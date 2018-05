Cheikh Alasane SENE à Saint-Louis : « Macky SALL n’est pas conscient de la misère ambiante … »

Le leader du Mouvement Daj Dëpp, candidat à la présidentielle de 2019 s’est offusqué, samedi, de « la misère sociale » constatée dans les zones rurales au moment où dit-il, le Président de la République « s’offre le grand luxe ». « J’ai honte quand je vois Macky SALL dormir dans un somptueux palais et se transporter dans une belle et chère limousine. Quand je vois les nombreux motards qui accompagnent, en rang serré, alors que le peuple souffre, je me demande s’il est conscient de la misère ambiante qui l’entoure », a confié Cheikh Alassane SENE en tournée dans la zone nord. Il a soutenu ce fossé est la preuve d’un manque de « gestion patriotique » et « d‘une gouvernance solidaire de l’actuel pouvoir. M. SENE appelle donc à rompre avec les vieilles traditions politiques déphasées et à adopter une nouvelle vision axée sur le bien-être des populations. Suivez sa réaction …