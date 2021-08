Cheikh Bamba DIEYE : " Le Sénégal perd un homme de valeur et un grand combattant pour les causes justes"

ADIEU MAITRE CISSE,

Avec ta disparition le Sénégal perd un homme de valeur et un grand combattant pour les causes justes.

Je pleure le Talibé, le grand frère et le compagnon digne, sincère, fiable et fidèle en amitié.



La soudaineté de ta mort nous rappelle la petitesse de la vie et son importance lorsqu'elle est vécue utilement comme tu l'as toujours fait au service des Sénégalais et de ton pays (pendant des décennies comme grand serviteur de l'état).

Disciple de Khadimou Rassoul et acteur politique émérite, les Sénégalais se reconnaissaient dans les actes de courage, d'honneur et de dignité que tu posais.



Qu'Allah le Miséricordieux t'accueille dans son immense paradis auprès de ton guide Cheikh Ahmadou Bamba.

Mes plus sincères Condoléances à ta famille, à tes enfants et à toutes les personnes qui te sont proches.



Cheikh Bamba Dieye