Cheikh Bamba DIEYE démonte la digue de protection : « l'utilisation de gabions dans un environnement aussi corrosif n’est pas la solution »

« J'émets de sérieuses réserves sur la qualité et la durabilité des travaux », a déclaré le secrétaire général du Front pour le socialisme et la démocratie/Benno Jubël à l’issue d’une visite au quartier de Guet- Ndar. « Je ne crois pas que l'utilisation de gabions dans un environnement aussi corrosif soit la solution pour protéger les populations et assurer la résilience de la langue de barbarie », a-t-il déclaré.



Parlant des changements climatiques et ses effets néfastes sur le littoral de Saint-Louis, l’ancien maire estime qu’il s’agit d’un « drame humain et une tragédie environnementale ». « Il est devenu urgent que l'État du Sénégal mobilise les ressources publiques pour venir au secours des milliers de populations qui ont perdu le sommeil avec la menace qu'est l'avancée de la mer sur les maisons (…) Il est vrai que des efforts sont en cours et ils ne sont pas à négliger », a-t-il ajouté.



« C'est pour cette raison que j'avais construit des maisons dans la cité qui, par la volonté et la bonté des populations, porte aujourd'hui mon nom », a conclu M. DIEYE par ailleurs architecte-paysagiste.



NDARINFO.COM