Cheikh Bamba DIEYE exhume les « échecs » de Mansour FAYE et proclame sa candidature aux locales

L’ancien maire de Saint-Louis dessine un tableau sombre de la gestion actuelle de la Commune, fruit selon lui, de la « somnolence » de son successeur. Lors d’un passage dimanche à l’émission « Les Grandes Heures » de la Teranga FM, Cheikh Bamba DIEYE a déploré la perte des acquis enregistrés par son équipe et de celle de Ousmane Masseck NDIAYE sur la lutte contre l’insalubrité, l’éclairage et l’assistance aux personnes vulnérables. « Si la dynamique avait été maintenue, nous en serions pas là », explique-t-il. Il a dénoncé les injustices que subissent les impactés des opérations de démolitions à Ngallèle-Extension en leur témoignant toute sa solidarité. « J’avais pourtant alerté les populations. Elles constatent, maintenant, tout ce que j’avais prédit. La mairie de Saint-Louis est devenue une maison hantée. Il n’y a plus d’activités. Elle a perdu son âme », a-t-il confié.



Le bilan de l’Etat n’est pas celui de Mansour FAYE…



« S’il faut concentrer l’action de la Commune sur les réalisations de l’Etat autant supprimer cette institution », soutient le député qui rappelle, en guise d’exemple que les lampadaires installés à travers la ville proviennent d’un projet « contesté » du Gouvernement.



« Plus de 56 milliards de fracs CFA y ont été injectés. Chaque unité coûte plus d’un million FCFA au contribuable. Or, elles s’achètent à moins de 300 000 FCFA ailleurs », dit-il. Poursuivant, il révèle que « les lampes ne disposent pas de plus de deux faisceaux de lumière. C’est pour cela qu’il faut les rapprocher pour qu’elles puissent éclairer correctement ».



Le responsable politique affirme que ces lampes « ne peuvent être comptabilisées sur le bilan » de Mansour FAYE. « C’est à l’image des routes réalisées dans le cadre du programme PROMOVILES. Toutes les villes du Sénégal en sont bénéficiaires ».



Manque de « constance » et de « sérieux »



Le secrétaire général du FSD/BJ s’interroge sur les raisons de l’attitude « relationniste » de son successeur sur la problématique des ordures. Une posture qui, juge-t-il, est inspirée du « saupoudrage » de Ndar Sett Wecc. « Ils bougent lorsqu’il y a du bruit et retournent à l’inaction quand les gens se taisent. Or, il s’agit de Saint-Louis, une ville historique dont l’administration exige de la constance et du sérieux », a-t-il martelé.



Bamba DIEYE fustige le manque de compréhension de la continuité du service public par Mansour FAYE à qui il accuse d’avoir saper une bonne démarche entreprise depuis Ousmane Masseck NDIAYE.



« J’avais lancé un concours pour choisir au sein des quartiers les meilleurs profils capables d’être de délégués de quartiers. Pour les postes de présidents des marchés, nous organisions un concours pour asseoir une base de légitimité. Aujourd’hui, c’est l’incroyable anarchie », signale le député qui regrette la scission les bureaux parallèles au marché Ndar.



Bamba DIEYE vante son bilan ...



Revenant sur son bilan, il affirme que d’importantes réalisations ont été faites durant son magistère. « Ce n’était pas. Nous avions pourtant peu de moyens. Mais, nous nous sommes battus. À la fin, tout le monde sait que j’étais devenu un opposant dans le gouvernement », a-t-il martelé. Il évoque parmi ses actifs, l’assainissement de Guet Ndar et de Ndioloffène, la construction du Centre de transformation halieutique et l’usine de pavées, la mise à la disposition du bus pour le transport scolaire, la dotation en ambulances à des postes de santé, la mise en place de la radio municipale NDAR FM, la réhabilitation d’espaces et de routes et la modernisation du système de collecte des déchets ménagers.



NDARINFO.COM