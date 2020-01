Cheikh Bamba DIEYE : « il n’y a aucune priorité au-dessus de la brèche de Saint-Louis (…) Un quart du budget du TER pouvait régler le problème » (vidéo)

L’instabilité de la bêche aux conséquences meurtrières et l’avancée de la mer sur la Langue de Barbarie préoccupent l’ancien maire de Saint-Louis Cheikh Bamba DIEYE. Invité à l’émission Faram Facce, le député s’est s’offusqué des promesses non tenues par le gouvernement de Macky SALL et le rendez-vous manqués sur le dragage du canal. Pour lui, ceci matérialise le manque de volonté politique et de respect envers les populations de Saint-Louis. Dès lors, il appelle le régime «à revenir à la raison ». « Plus de 400 personnes ont été tuées par la brèche. La vie 100.000 citoyens est menacée par l’avancée de la mer », a-t-il indiqué en soutenant qu’un quart du budget alloué au Train Express Régional pour suffire pour régler ce problème.