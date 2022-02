Cheikh Issa Sall : un ambitieux pour porter l’émergence de Mbour

Le directeur général de l’Agence de développement municipal (ADM), Cheikh Issa Sall, s’offre l’occasion de faire de Mbour, sa ville natale, une ’’ville émergente, moderne’’, à travers son élection au poste de maire de cette commune, au terme des locales du dimanche 23 janvier dernier.





’’Très courtois, sa seule ambition, depuis sa tendre enfance, c’est de faire de la capitale de la Petite-Côte la Côte d’Azur du Sénégal. D’où son engagement, d’ailleurs, auprès des populations locales, notamment les couches les plus défavorisées, à travers des actions axées dans le social, l’entraide et la solidarité’’, témoigne un de ses proches.



Comme lui, ils sont nombreux dans son entourage à être unanimes sur le grand amour que le nouvel élu voue à la capitale de la Petite-Côte.



Décrit comme un homme rigoureux dans le travail et à la vision et aux ambitions immenses, Cheikh Issa Sall est dépeint par ses plus proches collaborateurs comme ’’compétent, droit et discipliné’’.



Magistrat de formation, il est l’actuel directeur général de l’Agence de développement municipal (ADM).



A sa sortie de l’Ecole nationale d’administration et de magistrature (ENAM), en 2001, comme administrateur civil, il a occupé le poste de chef de la Division de l’administration territoriale, à la Direction des affaires générales et de l’administration territoriale (DAGAT) du ministère de l’Intérieur.



Depuis, sa carrière est sur une pente ascendante. Entre 2007 et 2012, il occupe les postes de directeur de cabinet des ministères de la Santé, des Sénégalais de l’extérieur et du Travail et des Organisations professionnelles.



Titulaire d’une maîtrise ès Sciences juridiques et politiques (option administration publique) de la Faculté des Sciences juridiques et politiques de l’Université Cheikh-Anta-Diop de Dakar (UCAD), il fut nommé, en décembre 2012, secrétaire général de la Délégation générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale.



Il occupera ce poste jusqu’en juin 2014, avant de devenir directeur de cabinet du ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement.



Le mouvement ’’Agir avec Macky pour le développement de Mbour (AMDEM) lui doit son existence.



Natif du quartier populeux de Téfesse, Cheikh Issa Sall est également titulaire d’un diplôme d’études supérieures en Intelligence économique et en stratégie de l’Ecole panafricaine d’intelligence économique et de stratégie (EPIES), en collaboration avec l’Ecole de guerre économique de Paris (EGE) et le Centre d’études diplomatiques et stratégiques (CEDS).



Il a, en outre, obtenu un master en finance et gestion publiques à l’Institut supérieur de Finance (ISF).



Il est aussi titulaire d’un diplôme de Relations internationales approfondies du Centre d’études diplomatiques et stratégiques (CEDS) de Paris, antenne de Dakar.



Fortement impliqué dans les actions de développement depuis plusieurs années, il porte haut le flambeau de la ville de Mbour qui lui a tant donné, selon ses proches et collaborateurs.



Depuis la création de AMDEM, le 27 février 2016, celui qui est qualifié comme un ’’défenseur acharné’’ de la ville de Mbour ne cesse de mener le combat pour le développement de cette ville, convaincu que ’’plus profondes sont les racines, plus fort sera l’arbre et plus beaux seront les fruits’’.



APS