Cheikh Tidjane Sy adule Idrissa SECK : « Il est plus compétent que tous ceux qui sont là (...) J’ai beaucoup de respect pour lui »

Avant de poursuivre dans les pages de la même source: « Mais je pense que c’est quelqu’un qui mérite d’être connu. Il a du talent et du savoir faire et il est plus compétent que ceux qui sont là. Je le dis et je l’assume. »



Dans les colonnes de la Tribune, le baron du Pds déclare: » Idrissa Seck est un garçon remarquable. J’ai été ministre de la Justice quand il a eu ses démêlées avec le régime de Wade. Et j’ai fait ce que j’avais à faire en tant que ministre en veillant au bon fonctionnement de la justice. Mais, ce que je peux dire d’Idrissa Seck, c’est que dans toute cette catégorie d’acteurs, il en sait plus qu’eux. Et j’ai beaucoup de respect pour lui….Il a son style, j’ai le mien. »