Chirurgie de l’œil par laser : une première opération réussie à l’hôpital de Saint-Louis (vidéo)

Il est possible désormais de faire des interventions chirurgicales de l’œil au centre hospitalier régional de Saint-Louis. Une ONG canadienne dénommée IRIS a remis, un appareil de traitement laser au service ophtalmologie de Saint-Louis. Une première opération a permis à un jeune enfant de retrouver la vue. La dotation de taille a été fortement saluée par la direction de la structure hospitalière qui salue le partenariat utile noué avec l’organisation humanitaire.



Dans la foulée, l’hôpital a également reçu 12 lits de réanimation, 2 débitmètres à oxygène plus humidificateur, 2 manomètres détendeurs, 2 armoires vitrées de médicaments, 2 électrocardiographies de 12 pistes, 2 chariots à pansement, 2 chariots médicaux de rangement, un appareil d’échographie portatif et 1 radiographie mobile de la part de LUX DEV.



Une action déroulée par la coopération luxembourgeoise dans le cadre de son programme PIC III.