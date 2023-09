Choix porté sur Amadou BA : Bby/Saint-Louis marque son adhésion.

La fédération départementale de la coalition Benno Bokk Yaakaar valide le choix de la conférence nationale des Leaders qui a désigné Amadou BA candidat pour la présidentielle de 2024. Lors d’une rencontre avec la presse, hier au siège de l’Alliance Pour la République, Mansour FAYE, le coordonnateur départemental de BBY, a indiqué que la désignation d’Amadou BA est « le choix de la continuité ».



« Nous adhérons à 1000/100 sur le choix porté sur lui. Nous le félicitons pour la confiance que le président Macky SALL lui accorde et prions pour sa victoire au soir du 25 février 2024 », a-t-il dit.



Le maire de Saint-Louis l’invite « à discuter avec toutes les voies discordantes pour renforcer la cohésion entre les membres de la coalition ». Il a par ailleurs exhorté les responsables à bannir les « structures parallèles et les mouvements » et à maintenir « l'architecture de la coalition pour remporter les élections ».