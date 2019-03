Clean Up Challenge : la conscience écologique en mouvement au Sénégal

Face au problème récurrent des déchets, le CleanUpChallenge lancé sur les réseaux sociaux illustre une volonté de prise en main vigoureuse par le Sénégalais moyen de la question environnementale.



Le Sénégal, pays de la Téranga et des belles plages sur sa petite côte, est aussi malheureusement connu pour son haut niveau de pollution plastique.



À en juger par sa présence un peu partout dans la rue en raison de la facilité à laquelle nombre de personnes cèdent en jetant leurs gobelets et autres emballages, on mesure l’étendue du travail citoyen à effectuer. Qu’à cela ne tienne ! Un mouvement pour améliorer la propreté du pays semble être en marche. Comme souvent ces dernières années, c’est sur les réseaux sociaux que le tempo est donné.

Bienvenue au CleanUpChallenge



Un nouveau hashtag a fait surface au Sénégal : le CleanUpChallenge



En fait, il est un poussin d’un autre hashtag, viral dans le monde entier, le #trashtag. Le 5 mars, Byron Roman, un jeune Américain de l’Arizona, publiait un montage de deux photos avant/après sur son compte Facebook, et depuis, le challenge fait le tour du monde.



Le défi est simple : se prendre en photo devant un espace extrêmement sale et renouveler l’expérience une fois l’endroit complètement nettoyé. Plutôt qu’un challenge qui vient polluer les réseaux sociaux, en voilà un qui veut dépolluer la planète. Encourageant. Au Sénégal, le principe intéresse et donne de l’espoir.



Marie Lechapelays/Le Point.fr