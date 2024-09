Coalition avec Amadou BA : Khalifa SALL dément

La coalition Taxawu Senegaal tient à apporter une clarification suite aux informations relayées récemment par certains médias. Contrairement à ce qui a été véhiculé, Khalifa Ababacar Sall, leader de Taxawu Senegaal, s’est rendu à la Maison du Parti socialiste uniquement pour y rencontrer ce parti dans ses locaux.



Il est important de rappeler que Khalifa Ababacar Sall poursuit actuellement une série de rencontres avec différents partis politiques et coalitions en vue d’échanger sur l’avenir politique du Sénégal.



Taxawu Senegaal précise que des canaux officiels sont en place pour communiquer les informations vérifiées et exactes concernant ces échanges.

Nous invitons donc l'opinion publique et les médias à se référer à ces sources pour obtenir la bonne information.



Fait à Dakar le 22 septembre 2024