Côte d’Ivoire : Bouaké célèbre Ousmane Sonko comme citoyen d’honneur

Le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, a été fait citoyen d’honneur de la ville de Bouaké, deuxième ville de Côte d’Ivoire, a constaté l’envoyé spécial de l’APS.



Arrivé samedi à Bouaké à bord d’un appareil affrété par le gouvernement ivoirien, M. Sonko a été accueilli par une foule nombreuse composée de ressortissants sénégalais, d’Ivoiriens, et d’autorités municipales. Bouaké est située à environ 400 kilomètres d’Abidjan, la capitale économique.



La cérémonie de distinction s’est déroulée en présence du maire de Bouaké et ministre ivoirien des Transports, Amadou Koné, qui lui a remis les attributs symboliques de la municipalité, en présence des autorités administratives, coutumières et religieuses.



La ville de Bouaké entretient des liens étroits avec le Sénégal, notamment à travers un jumelage scellé en 2021 avec la ville de Ziguinchor, dont Ousmane Sonko fut maire. Une grande avenue de la ville porte d’ailleurs le nom de “Ziguinchor”, allant du pont Djibo à la “Mosquée sénégalaise”, en passant par la gare de M’bahiakro.



M. Sonko a clôturé sa deuxième journée de visite en Côte d’Ivoire par une rencontre avec la communauté sénégalaise de Bouaké. Il est attendu à Abidjan en début de soirée pour une autre rencontre avec les Sénégalais établis dans la capitale économique.



Le chef du gouvernement sénégalais poursuivra sa tournée sous-régionale ce dimanche à Conakry (Guinée) puis à Freetown (Sierra Leone).