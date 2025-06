Incendie au marché OCAS de Touba : une trentaine de cantines réduites en cendres

Dans la nuit du samedi 31 mai au dimanche 1er juin 2025, un incendie s'est déclaré au marché OCAS de Touba, réduisant en cendres plus de trente (30) cantines et divers matériels.

Beaucoup de marchandises stockées pour les préparatifs de la fête de la Tabaski ont été consumées par les flammes.



L'incident a eu lieu peu après 1h du matin.



Selon des confrères sur place, les commerçants présents au moment du drame ont tenté d’éteindre le feu en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers, qui ont eu du mal à accéder au site à cause de l’occupation anarchique du marché.



Des branchements clandestins seraient à l'origine de cet incendie.



