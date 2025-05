Bassirou Diomaye Faye attendu en Guinée-Bissau ce lundi pour une visite d’État

Le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est attendu ce lundi 26 mai 2025 en République de Guinée-Bissau, pour une visite d’État de deux jours.



Ce déplacement intervient à l’invitation de son homologue, Umaro Sissoco Embaló, Président de la République de Guinée-Bissau. La visite se déroulera les lundi 26 et mardi 27 mai à Bissau, la capitale.



Cette rencontre s’inscrit dans une dynamique de renforcement des relations de coopération bilatérale et de bon voisinage entre les deux pays. Elle sera marquée par des échanges diplomatiques, économiques et sécuritaires visant à consolider les liens historiques entre le Sénégal et la Guinée-Bissau.





