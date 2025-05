Effondrement à Touba : le ministre de l’Urbanisme annonce des mesures strictes pour sécuriser les chantiers

Après l’effondrement dramatique d’un immeuble à Touba, qui a fait un bilan provisoire de 11 blessés, le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires, Moussa Balla Fofona, s’est rendu sur les lieux pour annoncer une série de mesures fortes destinées à renforcer la sécurité sur les chantiers de construction.



Sur place, le ministre a d'abord évoqué un renforcement du contrôle technique sur tous les chantiers à travers le pays. Cette mesure s’accompagnera d’un soutien accru à l’Inspection Générale des Bâtiments, afin de mieux encadrer les projets en cours et prévenir les risques liés à la mauvaise exécution des travaux.



Dans le but d’impliquer davantage la population et les professionnels du secteur, un numéro vert sera mis à disposition du public pour signaler tout risque potentiel ou situation dangereuse observée sur un chantier. Cette démarche vise à créer un climat de vigilance partagée pour mieux anticiper les incidents.



Le ministre a également annoncé une intensification des inspections de terrain, ainsi que des campagnes de sensibilisation à l’endroit des acteurs du BTP sur le respect strict des normes de sécurité. Il a insisté sur la nécessité d’une prise de conscience collective face aux enjeux liés à la sécurité dans le domaine de la construction.



Profitant de cette visite sur les lieux du drame, Moussa Balla Fofona a adressé un avertissement clair à tous les contrevenants. « Tout manquement aux nouvelles directives sera sévèrement sanctionné », a-t-il déclaré.



Cette série de mesures s’inscrit dans une volonté de prévenir de nouveaux drames et de rétablir la confiance des citoyens dans les politiques d’aménagement urbain. Le ministère entend désormais jouer un rôle plus actif dans le suivi des chantiers et la régulation des constructions, particulièrement dans les zones à forte densité comme Touba.



Alors que les enquêtes se poursuivent pour déterminer les causes exactes de l’effondrement, les autorités appellent à une responsabilisation générale des promoteurs immobiliers, entrepreneurs et ouvriers afin de garantir un environnement bâti sûr et durable.



