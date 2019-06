Cocaïne saisie au Port: il manque 80 kg de la drogue

La Dic est sur le coup. Et nous avons appris que les policiers ont démarré leur enquête.

"Ils ont entendu des journaliers au Port, un responsable des douanes et des membres du staff d’une société de transport maritime et de manutention", précise un de nos interlocuteurs.



Un autre souligne que "l’affaire est très gênante pour l’administration des douanes".

Mercredi, les gabelous annoncent que cette nuit-là, à 2 heures 30 minutes, leurs agents ont saisi au Port de Dakar, 238 kg de cocaïne.



Au départ une tentative de corruption



La drogue dure a été trouvée dans un navire en provenance du Brésil et à destination de l’Angola. Elle était dissimulée, en sacs d’un kilo, dans les coffres de quatre d’un lot de 24 voitures neuves de marque Renault.



En conférence de presse, les responsables des douanes ont informé avoir réussi cette opération grâce à "un renseignement".



