Comité de suivi du Force Covid-19 : Macky publie la liste des membres

VU la Constitution ;

VU le décret n°2007-909 du 31 juillet 2007 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la Présidence de la République, modifié ;

VU le décret n°2020-884 du 1er avril 2020 portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Fonds de Riposte et de Solidarité contre les Effets du COVID- 19 dénommé FORCE COVID 19 ;

VU le décret n°2020-965 du 17 avril 2020 portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du FORCE COVID 19 ;

VU le décret n°2020-966 du 19 avril 2020 portant nomination du Président du Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du FORCE COVID 19 ;



Sur le rapport du Ministre d’Etat, Secrétaire général de la Présidence de la République ;



DECRETE :



Article premier. - Sont nommés membres du Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du FORCE COVID 19 :



- Au titre des ministères (6) :

1. Maître El Ousseyni KANE, Directeur Général du Bureau Opérationnel de Suivi (BOS), représentant le Ministère en charge du suivi du Plan Sénégal Emergent ;

2. M. Abdoulaye SAMB, Secrétaire Général, représentant le Ministère des Finances et du Budget ;

3. Ambassadeur Mame Baba CISSE, Secrétaire Général, représentant le Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur ;

4. M. Ndiogou DIOUF, Secrétaire permanent du Comité de pilotage unique des programmes relevant du MDCEST, représentant le Ministère du Développement communautaire et de l’Equité sociale et territoriale ;

5. M. Pierre NDIAYE, Secrétaire Général, représentant le Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération ;

6. M. Assane MBENGUE, Secrétaire Général, représentant le Ministère de la Santé et de l’Action sociale ;



- Au titre de l’Assemblée nationale (3) :

1. M. Seydou DIOUF, représentant de la majorité parlementaire ;

2. M. Toussaint MANGA, représentant de l’opposition parlementaire ;

3. M. Issa SALL, représentant des non-inscrits

;

- Au titre du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (2) :

1. Madame Lala Aicha FALL, Haut-conseiller ;

2. M. Alioune Badara FAYE, Haut-conseiller ;



- Au titre du Conseil Economique, Social et Environnemental (2) :

1. M. El Hadji Ibrahima MBOW, membre du Bureau, Secrétaire élu ;

2. Madame Maïmouna Isabelle DIENG, Présidente de Commission ;



- Au titre des Associations d’élus territoriaux (2) :

1. M. Aliou SALL, Président de l’AMS ;

2. M. Adama DIOUF, Président de l’ADS ;



- Au titre des Partis politiques (6) :



1. M. Nicholas NDIAYE, Majorité présentielle ;

2. Madame Aïssata TALL SALL, Majorité présidentielle ;

3. M. Habib SY, Opposition ;

4. Madame Gnagna TOURE, Opposition ;

5. M. Pape DIOP, Non alignés ;

6. M. Mohamed Massamba SEYE, Non alignés ;



- Au titre de la Société civile (3) :

1. M. Oumar DIOP ;

2. M. Alassane SECK ;

3. Madame Mame Yacine CAMARA ;



- Au titre du Secteur privé (2) :

1. M. Bocar SY ;

2. M. Mbagnick DIOP ;



- Au titre des Syndicats (2) :

1. M. Mademba SOCK ;

2. M. Lamine FALL ;



- Au titre des Consommateurs (2) :

1. M. Momar NDAO ;

2. Maître Massokhna KANE ;



Article 2.- Le présent décret sera publié au Journal officiel.



Fait à Dakar, le 22 avril 2020

Macky SALL