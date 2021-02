Commission Ad-Hoc / Cheikh Bamba Dièye dénonce : « Ce qui se passe à l'Assemblée nationale est d'une gravité extrême »

Pour le député membre de l'opposition, l'Assemblée nationale, la majorité présidentielle notamment, ne respecte pas les procédures devant conduire à la levée de l'immunité parlementaire de leur collègue Ousmane Sonko. "Ce qui se passe à l'Assemblée nationale est d'une gravité extrême", a clamé le parlementaire.



Le membre de la commission Ad-Hoc devant statuer sur la levée de l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko de se demander, comment voudrait-on lever l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko alors que dès le départ les règles de transparence et de régularité n'ont pas été respectées.



"On accrédite encore et on crédite encore la thèse du complot. Parce qu'il n'y a qu'un seul comploteur qui commence à frauder dès le début de la procédure. Et on veut que l'Assemblée nationale se substitue au pouvoir judiciaire. Ce que nous refusons", a précisé Cheikh Bamba Dièye...