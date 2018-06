Compagnie Sucrière Sénégalaise : 300 plants d’anacardiers plantés dans la zone de la « grande mare » (vidéo)

« En plus de participer à la réduction de la nappe salée par l’évaporation des arbres pour améliorer les rendements de cannes, ce reboisement montre à quel point la CSS se préoccupe aussi des problématiques environnementales, de captage de CO2 qui sont des sujets particulièrement importants dans cette région », a expliqué le directeur général Vincent LEROUX.



Au démarrage de l’activité, une démonstration a été faite à l’assistance sur le nouveau concept d’irrigation économique en terme d’utilisation d’eau adopté pour la plantation d’anacardiers dans une surface d’un hectare.



Mor Talla SALL, le chef de la production gravitaire s’est réjoui de la forte mobilisation. « Nous avons pu faire un geste pour l’environnement et à travailler baisser la nappe. À terme, nous pourrons avoir des productions végétales comestibles, ici », a-t-il ajouté.



