Complaintes de la Pêche : les confidences de la Langue de Barbarie au Président Diomaye FAYE

Le changement de régime qui s'opère avec l'avènement du président Bassirou Diomaye Faye à la tête du pays, soulève une vague d'espoirs et d’espérance pour un secteur de pêche asphyxié à Saint-Louis, paralysé par un manque de volonté politique et des multiples promesses non tenues par le pouvoir sortant.



Parmi elles, le dragage et le balisage de la brèche assassine longtemps utilisée comme de la poudre aux yeux des pêcheurs de la Langue de Barbarie pour, à la fois, calmer d'éventuelles contestations et profiter de l'électorat consistant du populeux quartier.



De la cherté des licences de pêche de la Mauritanie et du matériel de pêche, à la prolifération des navires étrangers, trop voraces en ressources halieutiques, en passant par la fermeture des anciennes zones poissonneuses dont « Diatara », les maux qui gangrènent la pêche à Saint-Louis sont kilométriques.



Une batterie de complaintes au Président Diomaye et au Gouvernement d'Ousmane Sonko, une feuille de route pour la nouvelle ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires. Regardez !