Concertation sur le projet de débaptisation : Mansour FAYE dit "oui" (vidéo)

Le maire de Saint-Louis a annoncé, vendredi, la commande de deux nouvelles bennes tasseuses, de cinq bennes sattéliques et d’un camion de nettoiement des rues. « Nous ferons en sorte que le programme Ndar sett wecc soit une réalité », a-t-il dit lors d’une séance d’étalage de ses réalisations à l’intention de la presse. « Nous sommes en discussions avec la CDC pour la reconstruction des marchés de la ville. Les pourparlers sont très avancés. Nous pensons que les travaux vont démarrer au courant de cette année», a indiqué Mansour FAYE. L’édile de NDAR par ailleurs soutenu que le processus contesté de dépabtisation des rues, avenues et édifices sera poursuivi « sans pression » en saluant le travail mené par la commission créée à cet effet. Il invite, toutefois, cette instance à s’ouvrir et à se concerter avec les autres sensibilités pour assoler la paix et la stabilité autour du débat.