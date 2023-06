Condamnation de Sonko : Krépin Diatta ne comprend pas

L’international sénégalais, Krépin Diatta, a levé la voix. Le milieu de terrain de l’AS Monaco réagit après la condamnation de Ousmane Sonko suivie d’affrontements dans plusieurs localités du pays.



« Deux ans qu’un cas de viol sème la terreur et le chaos, des pertes humaines pour finalement sortir un verdict et une condamnation d’un citoyen sur des faits outres que ce dont il est accusé. Depuis deux années où est la justice dans tout ça ? Au final le plus grand des juges nous jugera. Tout ça pour ça! », s’est-il désolé sur Instagram.