Conseil des ministres : Diomaye Faye fixe ses priorités autour de la religion, du dialogue social, de la presse et de l’eau

Sur le plan religieux, le chef de l’État a salué la réussite du Daaka annuel de Médina Gounass, exprimant sa reconnaissance au Khalife Thierno Amadou Tidiane Bâ, aux fidèles ainsi qu’au gouvernement dirigé par le Premier ministre pour leur mobilisation. Dans la même dynamique, il a souligné l’importance de la tenue à Dakar de la 5e assemblée générale des évêques d’Afrique de l’Ouest, réaffirmant son soutien à Monseigneur André Gueye, récemment nommé archevêque de Dakar.



Concernant le dialogue social, le président est revenu sur la signature du Pacte de stabilité sociale, scellé à l’occasion de la célébration du 1er mai. Il a félicité l’ensemble des acteurs — gouvernement, syndicats et patronat — pour ce pas en avant, tout en insistant sur la nécessité de respecter les engagements pris. Il a également appelé à renforcer les mécanismes de suivi à travers le Haut Conseil du dialogue social.



Abordant la situation de la presse, Bassirou Diomaye Faye a souligné l’urgence de soutenir ce secteur confronté aux défis du numérique et de l’intelligence artificielle. Il a exhorté le gouvernement à intensifier les concertations en vue de moderniser la presse nationale, annonçant une révision du Code de la presse et l’instauration d’un nouveau cadre de financement des médias de service public.



Enfin, le président s’est penché sur la problématique de l’eau en milieu rural, appelant à des mesures urgentes pour améliorer la distribution dans les zones reculées. Il a demandé un suivi étroit par le ministre en charge de l’hydraulique et plaidé pour une accélération de la mise en œuvre des recommandations issues des concertations nationales sur l’eau tenues à Kaolack en novembre 2024.