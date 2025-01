Conseil des ministres de ce 08 janvier 2024 : Les nouvelles orientations du président Diomaye FAYE

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, a présidé ce mercredi 18 décembre 2024, la réunion hebdomadaire du Conseil des Ministres au Palais de la République. À l’ordre du jour, plusieurs sujets d’envergure liés à la valorisation du patrimoine historique, l’urbanisme, le logement, ainsi que des directives stratégiques pour l’année 2025.



Mise en lumière du patrimoine national : hommage à Lat Dior



Le Chef de l’État est revenu sur l’inauguration, le 12 décembre dernier à Thiès, du monument dédié à Lat Dior Ngoné Latyr DIOP, à l’occasion du centenaire de sa disparition. Cette cérémonie, marquée par une mobilisation exceptionnelle des populations locales, illustre l’importance accordée par le gouvernement à la préservation de la mémoire nationale.



Le Président a exprimé sa volonté de réhabiliter le patrimoine historique et d’intégrer davantage les héros nationaux dans les dénominations des lieux publics. Il a ainsi instruit le Premier Ministre et plusieurs ministères de relancer la réécriture scientifique de l’histoire générale du Sénégal et de valoriser des sites emblématiques tels que Gorée et Carabane.



Vers un habitat décent et une urbanisation maîtrisée



La politique de l’urbanisme et du logement a occupé une place centrale dans les discussions. Dans la perspective de Vision Sénégal 2050, le Président a insisté sur l’importance d’un aménagement cohérent des territoires, de la modernisation des communes et de la promotion de logements sociaux accessibles.



Parmi les mesures clés :



Une actualisation des plans directeurs d’urbanisme pour toutes les communes ;

La stricte application des normes d’architecture et de construction ;

L’intégration d’espaces verts et d’aménagements paysagers dans les projets urbains.



Le Chef de l’État a également fixé pour 2025 l’objectif de faire du logement décent une cause nationale, avec un suivi mensuel sur les avancées de cette politique. Il a demandé une accélération des programmes de construction de logements sociaux, notamment à travers des audits fonciers et des plans de restructuration urbaine.



Coopération sénégalo-gambienne et Déclaration de Politique Générale

Le Premier Ministre a annoncé la tenue de sa Déclaration de Politique Générale (DPG) le 27 décembre 2024, conformément à la Constitution. Il a aussi informé le Conseil de sa visite en Gambie les 19 et 20 décembre, pour coprésider une réunion bilatérale et un forum économique visant à renforcer la coopération entre les deux pays.



Points saillants des communications ministérielles



Les ministres ont partagé des avancées dans divers secteurs :

Les préparatifs des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 ;

La campagne de commercialisation de l’arachide et les cultures de décrue ;

La mise en œuvre d’une Stratégie nationale de Financement ciblé pour l’économie sociale et solidaire.



Adoption de textes législatifs et réglementaires



Le Conseil a examiné et adopté un projet de décret portant organisation du Ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères.



Cette réunion du Conseil des Ministres reflète une ambition claire : renforcer le cadre historique, économique et social du Sénégal, tout en posant des bases solides pour un développement inclusif et durable.