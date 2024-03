Conseil municipal de Saint-Louis : Djibril SAKHO "menacé" après avoir dénoncé sur l’échec de travaux de Baya NDAR

Le président de la fédération urbaine du Parti Démocratique Sénégalais (Pds) s’est indigné par l’attitude conseillers municipaux partisans du régime qui auraient proféré des menaces à son endroit après que ce dernier ait dénoncé la tournure des travaux de requalification de la place Baya NDAR ( ex-place Faidherbe). « Il y a des embouteillages en à plus finir et la place n’a pas fait l’objet de relevé d’obstacles. L’entrepreneur est parti. Nous sommes dans l’obligation de faire un nouvel appel d’offres », a-t-il indiqué. « C’est un échec total que le maire et ceux qui sont venus le supporter n’ont pas voulu accepter », a ajouté l'élu libéral qui réitère son engagement à défendre les intérêts de la ville.