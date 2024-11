Conséquences des changements climatiques à Saint-Louis : le consortium AACJ Sénégal promet de porter le plaidoyer à la Cop 29

Le consortium d’organisations non-gouvernementales "AACJ Sénégal" regroupant plusieurs entités dont AYC, FEMNET, NATURAL JUSTICE, OXFAM et PACJA veut mettre en évidence les impacts des changements climatiques à Saint-Louis à la conférence de Bakou (Azerbaïdjan) de 2024 sur les changements climatiques (COP 29).



À travers des activités « Pre-cop », des vitrines d’expression sont offertes aux communautés impactées sur la Commune de Saint-Louis et dans le Gandiolais dans le but « d’influencer les politiques et les pratiques en matière de justice climatique ».



« Il est important que ces dernières qui subissent de plein fouet les effets des changements climatiques, puissent partager leurs souffrances, leurs préoccupations et leurs doléances », a déclaré Mamadou Barry, le directeur exécutif de l’ONG Action Solidaire Internationale (ASI) à l'issue d'un forum ouvert hier jeudi.



Il a déploré l’impossibilité pour les impactés des changements climatiques d’accès aux fonds dégagés lors des Conférences des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP29).



« Il est temps que ces financements générés pour adresser ces problèmes, soient accessibles aux communautés à travers des mécanismes mis en place au niveau national et international », a-t-il exigé.



En plus du forum qui a vu la participation de représentants des différentes localités cibles, des visites de zones touchées sont prévues. Une randonnée pédestre contre l’inaction climatique est également prévue.