Conservation du Parc du DJOUDJ : le ministre de l'Environnement salue la contribution "sans commune mesure" des éco-gardes (vidéo)

Mame Thierno DIENG qui présidait, ce matin, le dénombrement international des oiseaux d’Eau, a rendu hommage « à la dynamique communautaire d’accompagnement dans les activités d’aménagement des habitats, de surveillance de l’intégrité du parc, de suivi écologique et de contribution à instaurer une conscience citoyenne écologiquement responsable ».Dans cette optique, il a magnifié, « la participation sans commune mesure » des écogardes en indiquant avoir pris bonne note de leurs doléances.Parmi elles, la construction de nouvelles cases dans le campement communautaire le « Njagabar », la dotation de nouvelles unités de décorticage de riz et l’élargissement du plan d’eau et le renforcement des liens entre la direction du PNOD et la périphérie.« Cette belle aventure de la conservation de la biodiversité ne pourrait réussir sans une mobilisation adéquate des connaissances afin d’assurer une bonne base de prise de décision », ajouté M. DIENG qui s’est félicité du développement des populations d’oiseaux autour de l’écosystème du Djoudj.