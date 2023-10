Consultations gratuites à Goxu Mbacc : Bilan satisfaisant en dépit de "lourdes contraintes"

Plus d'une centaine de patients ont été consultés et 62 mis en opération au terme de la 17e édition des journées de consultations médicales gratuites de la Langue de Barbarie. L'initiative portée par l'Association Santé, Éducation, Environnement (AS2E) de Babacar GAYE en collaboration avec l'ONG espagnole Hope & Progess gagne de l'ampleur. Ce, en dépit de de lourdes contraintes tendant à décourager la démarche.



" C'est comme si de mauvaises volontés tapies dans l'ombre veulent empêcher la progression du projet", a regretté Babacar GAYE. L'administrateur du FDTT déplore beaucoup de lenteurs sont notées et une forme de refus d'encourager la tenue de ces consultations gratuites.



" Nous sommes à notre 17e édition alors que sa tenue devient, chaque année, plus contraignante. Au moment venu, nous informer qui de droit", a-t-il ajouté



Sous la supervision du docteur Carlos, médecin aguerri, spécialiste de la pédiatrie, une vingtaine de spécialités ont été déployés au dispensaire de Goxu Mbacc à l'occasion de cette mission humanitaire.