Consultations médicales gratuites à l’UGB : symbiose de la COMSOC, du CROUS et de l’ONG OADAS pour une meilleure santé des étudiants.

Inscrit sous le slogan : « Un Étudiant, une paire de lunettes », cette activité « répond aux exigences des étudiants qui ont des problèmes de vision », a expliqué Cheikh Anta DIALLO, le secrétaire général de la COMSOC.



Des diagnostics gratuits en ophtalmologie, hépatite B, glycémie ont été déroulés avec une présence significative des étudiants d’étudiants vénus profiter de la dotation gratuite en lunettes.



Pour un bon déroulement de ces journées médicales, la direction du CROUS n’a ménagé aucun effort. Le docteur Bassirou DIEYE a magnifié la pertinence de cette initiative et le choix porté sur les pathologies à traiter.



« Si on se réfère au niveau des consultations spécialisées envoyées, l’ophtalmologie vient toujours au premier rang », a-t-il dit.



« De 2016 à 2017, plus de 800 cas ont été enregistrés. C’est pour cela que directeur du CROUS, conscient du bien-être des étudiants, n’a pas hésité d’apporter son soutien suite à la sollicitation de la COM-SOC », a-t-il ajouté.





Le CSA de rappeler que l’ONG OADAS a eu à travailler avec le CROUS en 2016. Ce partenariat a été noué par un compatriote sénégalais basé aux USA. D’ailleurs en 2016, l’actuel SG de la COM-SOC était l’interprète de l’ONG qui continue ses actions sociales.



NDARINFO.COM